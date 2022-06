Müğənni Damlanın Naxçıvanda konserti baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, konsert zamanı Damlanı görən pərəstişkarları onunla görüşmək üçün ağlamağa başlayıblar.

Müğənni bir neçə fanatına əl verib, fiziki məhdudiyyətli pərəstişkarını isə əlindən öpüb.

