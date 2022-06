Zenfira Əlişqızı ağır yol qəzasına DÜŞÜB - Özü DANIŞDI / VİDEO

Müğənni Zenfira Əlişqızı avtomobil qəzasına düşməsindən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Onun sirri" proqramına qonaq olan sənətçi ağır yol qəzası zamanı başına gələnləri ürək ağrısı ilə xatırlayıb:

"2010-cu il aprelin 30-u qəza keçirdim, mayın 4-ü isə ad günüm olacaqdı. Avtomobil mən tərəfdən vurulmuşdu. Maşını görən inanmırdı ki, oradan kimsə sağ çıxsın. Dəhşətli qəza idi. 6 ay yaddaşımı itirdim. Uşaqların adını belə tapa bilmirdim. Burnum, qabırğam, dizim sınmışdı. 6 ay başımı əlimlə sağa sola çevirdim".



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.