Metroda balta ilə gəzən şəxslə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA / YENİLƏNİB

Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Bakı metrosunda əlibaltalı gəzən şəxslə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, DİN-in Mətbuat Xidmətinin rəisi, polis polkovniki Ehsan Zahidov bildirib ki, sosial şəbəkə üzərində yayılmış görüntü ilə əlaqədar hazırda araşdırma aparılır.

"Bakı Metropoliteni" QSC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov saytımıza bildirdi ki, bununla bağlı hazırda məsələ ilə bağlı DİN araşdırma aparır.

14:09

Bakı metrosunda əlibaltalı şəxs peyda olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb.

Belə ki, əlində sellofan paketə bükülmüş balta ilə gəzən şəxs cinsi azlıqları hədələyir. O qeyd edib ki, "Bakı şəhərində qaşını alan, özünü qadın kimi aparanlardan görsəm, kəsəcəm".

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

