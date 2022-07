"Bir vaxt mənə yalvaran..." - Xalq artistindən SƏRT SÖZLƏR

Xalq artisti Brilliant Dadaşova paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi sosial media hesabında yeni video yerləşdirərək ad çəkmədən bir həmkarına söz atıb:

“Bir vaxt səhnədə yanımda durmaq və mahnılarımı oxumaq üçün yalvaran biri bu gün məni dəhşət heyrətləndirdi. Əqlimi müxtəlif fikirlər aldı. Gözlərim yol çəkib keçmişə daldı. Dəstək olmağımı rica edənlər əsl kişi xislətli mərd yoldaşlardır, sayıb-seçdiyim əziz qardaşlardır. Atalar deyib: “İtə də hörmət et, yiyəsinə görə”.

