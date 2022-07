İspaniya "Barselona"sı yeni transfer ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az kluba istinadən xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi "Sevilya"dan Jül Kundeni transfer edib.

Fransa millisinin müdafiəçisi ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. "Barselona" 24 yaşlı oyunçu üçün qarşı tərəfə 55 milyon avro təzminat ödəyəcək.

Qeyd edək ki, Jül Kunde 2019-cu ildən "Sevilya"da çıxış edirdi.

