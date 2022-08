Bu gün "Qarabağ" III təsnifat mərhələsinin ilk matçında Macarıstanın "Ferentsvaroş" klubunu qəbul edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki,"köhlən atlar" oyuna ciddi itkilərlə çıxacaq. Kevin Medina zədəli, Kadi Borges və Riçard Almeyda isə cəzalı olduqları üçün Macarıstan çempionuna qarşı ilk matçı buraxacaqlar. Qonaqlardan isə Henri Vinqo zədə səbəbindən meydana çıxa bilməyəcək.

Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab oyunu avqustun 9-da Budapeştdə keçiriləcək.

