FHN-nin videosu yayılan qadın əməkdaşı "Domestos" içdi - “Uşağını əlindən alıblar…”

Fövqaladə Hallar Nazirliyinin intim görüntüləri yayılan qadın əməkdaşlarından yeni xəbər var.

Metbuat.az Redaktor.az-a istinadən xəbər verir ki, iddialara görə, intim videolarda görüntülənən uniformadakı qadınlardan biri, Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəisinin köməkçisi polkovnik Zaur Mirzəyevə kabinetdə çılpaq şəkillər çəkib yollayan FHN-nin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Kadrlar şöbəsinin Aytəkin adlı inspektoru yuyucu vasitə olan "Domestos" içərək intihar etmək istəyib. Qadın sağ qalsa da, səs telləri və mədəsi yanıb. Hazırda müalicə olunur.

Məlumatda həmçinin o da vurğulanır ki, intim videolardakı digər uniformalı qadın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin məxfi şöbəsinin rəisi, mayor Aytən Nəsirovanın həyat yoldaşı və qardaşı da həmin idarədə işləyirmiş. Onların ikisi də biabırçı hadisədən sonra ərizə yazıb işdən çıxıb. A.Nəsirovanın uzun ildən sonra dünyaya gətirdiyi yeganə azyaşlı qızının yoldaşı tərəfindən ondan alındığı deyilir.

