Türkiyəli məşhurlar Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanla sərhəddə törətdiyi təxribat nəticəsində 50 hərbi qulluqçumuzun şəhid olması ilə bağlı paylaşımlar ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Özcan Dəniz, Hadisə, Ebru Gündeş, Acun Ilıcalı, Alişan, Demet Akalın baş verən hadisələrlər bağlı sosial şəbəkə hesablarından ölkəmizə başsağlı veriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.