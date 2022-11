"Şeyx İbrahimə, Hacı Çələbiyə, Cavanşirə heykəl qoyulmalıdır".

Metbuatə.az xəbər verir ki, bunu deputat Tahir Kərimli Milli Məclisin plenar iclasında təklif edib.

"Azərbaycanda vətənpərvərliyi inkişaf etdirmək, dövlətçiliyi ənənələrimizi artırmaqdan ötrü Şeyx İbrahimə, Hacı Çələbiyə, Cavanşirə heykəl qoyulmalıdır", - deyə o qeyd edib.

