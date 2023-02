Arda Turan bu klubun baş məşqçisi olur

Peşəkar futboldan gedən türkiyəli futbolçu Arda Turan məşqçi kimi fəaliyyətə başlaya bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin “Hürriyet” qəzeti məlumat yayıb. Bildirilir ki, Arda Turan “Konyaspor” klubuna baş məşqçi təyin oluna bilər. İlhan Palutun klubdan göndərilməsindən sonra “Konyaspor”da baş məşqçi postu boşdur. Klub rəhbərliyi namizədlər arasında Arda Turanı da dəyərləndirir. Arda Turan özü də buna hazır olduğunu ifadə edib.

Qeyd edək ki, 35 yaşlı Arda ötən ilin dekabrında Burak Yılmaz, Semih Kaya, Gökhan Gönül və Mehmet Topal ilə Türkiyə Futbol Federasiyasının Antalyada keçirilən UEFA A və B Lisenziyalı Məşqçilik kursuna qatılıb.Arda Turan əvvəlki açıqlamasında baş məşqçi olacağı təqdirdə fikrindəki oyun tərzi barədə belə demişdi:

"Məqsədi və layihəsi olan komanda ilə başlaya bilərəm. Hansı oyunu oynamaq istədiyimə qərar verməmişəm. "Barselona" və "Siti" klublarının oyun tərzini keyfiyyətli oyunçularla oynamaq lazımdır. Məncə, bu oyun tərzi Türkiyə üçün uyğun deyil. Mən daha çox işin real tərəfinin tərəfdarıyam. Mən birbaşa oynamağın tərəfdarıyam”.

