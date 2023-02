Dostəliyevanın ağır vəziyyətdə görüntüləri sevənlərini üzdü - VİDEO

Xalq artisti Nazpəri Dostəliyevanın xəstəxanaya yerləşdirilən bacısı Zeynəb Dostəliyevanın görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ATV kanalında yayımlanan "A-dan Z-yə" verilişi xəstəxanadan reportaj hazırlayıb. Bacısının ağır vəziyyətdə olduğunu deyən Xalq artisti efirdə göz yaşlarına hakim ola bilməyib.

"İstər bacılarım, istərsə də qardaşlarım valideynlərimin yadigarıdır" , - müğənni bildirib.

Məlumat üçün bildirək ki, Zeynəb Dostəliyevanın ciyərləri və böyrəyi fəaliyyətini itirdiyi üçün onun qaraciyər və böyrək tranplantasiyasına ehtiyacı var.

