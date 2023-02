Naxçıvanda bir ailənin üç üzvü dəm qazından zəhərlənib

Naxçıvan şəhərində bir ailənin üç üzvü dəm qazından zəhərlənib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Naxçıvan şəhəri Afiyəddin Cəlilov bina 19, ev 5 ünvanında qeydə alınıb.

Şəhər sakinləri 1951-ci təvəllüdlü Dilbər Tomayeva və nəvələri 2008-ci il təvəllüdlü Dilbər Tomayeva, 2010-cu il təvəllüdlü Jalə Tomayeva yaşadıqları evdə dəm qazının sızması nəticəsində zəhərləniblər. Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdirilən zərərçəkənlərin vəziyyəti sabitdir.

Faktla bağla araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.