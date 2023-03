Arda Turandan böyük jest - Onlara görə meydana qayıdır

Türkiyənin keçmiş futbolçusu Arda Turan Türkiyədə zəlzələlərdən zərər çəkənlər üçün təşkil edilən matçda meydana çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç Marmarisdə təşkil ediləcək. Bildirilir ki, Zəlzələlərdən zərər çəkən yüzlərlə sakin müvəqqəti olaraq Marmarisə yerləşib. Marmarisin həvəskar futbol klublarından olan “Marmaris 1923 spor”un futbolçuları ilə zəlzələdən zərər çəkən gənclər arasında xeyriyyə matçı təşkil ediləcək.

Məlumata görə, Arda Turan da bu oyunda forma geyinəcək. Oyuna giriş pulsuz olacaq. Azarkeşlərin özləri ilə gətirəcəyi toplar, oyuncaqlar, idman vasitələri zəlzələlərdən zərər çəkən sakinlər üçün toplanacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.