"Mən gələndə artıq gec idi" - Brilliant Dadaşova

Xalq artisti Brilliant Dadaşova mərhum əmisi oğlu, Xalq artisti Rafael Dadaşovla bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni aktyorun anım günü olduğunu vurğulayıb:

"Rafael, heyf sən xəstəxanaya düşəndə Bakıda deyildim. Gələndən sonra əlimizdən gələni etdik. Amma gec oldu".

Qeyd edək ki, R.Dadaşov 2020-ci ilin martında dünyasını dəyişib. Aktyor ürəyin işemik xəstəliyi, infarktdan sonrakı kardioskleroz və ağciyərlərin xroniki abstruktiv xəstəliyi diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilmiş və daha sonra vəfat etmişdi.

