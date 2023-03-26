KORONAVİRUS - CANLI STATİSTİKA

“Qarabağ” - “Qalatasaray” oyunu üçün start heyətlər açıqlandı

“Qarabağ” - “Qalatasaray” oyunu üçün start heyətlər açıqlandı
19:20 26 Mart 2023
71 İdman
Metbuat.az
A- A+

Bakı Olimpiya Stadionunda xeyriyyə oyunu çərçivəsində üz-üzə gələcək Ağdamın "Qarabağ" və Türkiyə "Qalatasaray" klublarının start heyətləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qarabağ”ın start heyətində Amin Ramazanov, Maksim Medvedev, Rahil Məmmədov, Kevin Medina, Donald Gerye, Julio Romao, Qara Qarayev, Leandro Andrade, Adama Diakabi, Abdullah Zubir və Redon Cica yer alıblar.

"Qalatasaray"ın heyətində meydana Okan Koçuk, Leo Dyubua, Matias Yensen, Emre Taşdemir, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Nikolo Zanyolo, Bafetimbi Qomis, Berkan Kutlu, Serjiu Oliveyra və Yusuf Demir çıxacaqlar.

Qeyd edək ki, “Qarabağ” – “Qalatasaray” matçı saat 20:00-da başlayacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Qarabağ" - "Qalatasaray" oyunu saat neçədə, hansı telekanalda?

"Qarabağ" - "Qalatasaray" oyunu saat neçədə, hansı telekanalda?

26 Mart 2023 19:26
Cahit Bağcı "Qalatasaray"ın "Qarabağ"la oyununu stadionda izləyəcək -

Cahit Bağcı "Qalatasaray"ın "Qarabağ"la oyununu stadionda izləyəcək - FOTO

26 Mart 2023 19:24
“Qalatasaray”ın prezidenti Şəhidlər xiyabanında -

“Qalatasaray”ın prezidenti Şəhidlər xiyabanında - FOTOLAR

26 Mart 2023 19:01
İkardi Bakıdan paylaşım etdi -

İkardi Bakıdan paylaşım etdi - VİDEO

26 Mart 2023 17:18
Ermənistan-Türkiyə matçındakı avtoqol haqda tarixi məqam -

Ermənistan-Türkiyə matçındakı avtoqol haqda tarixi məqam - FOTO

26 Mart 2023 11:32
İbrahimoviç Azərbaycanı "qol yağışı"na tutacaqlarını

İbrahimoviç Azərbaycanı "qol yağışı"na tutacaqlarını AÇIQLADI

26 Mart 2023 10:58
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Rusiyanın YENİ PLANI:
Tatarıstan Respublikası qubernatorluğa çevrilir - AÇIQLAMA
Sənətə öz gücümlə gəlmişəm, bəziləri kimi başqa yollardan keçməmişəm -
aktrisa Arzu Abdulova ilə MÜSAHİBƏ
"Heç vaxt ölməyən insanlar var"
- 1 daşla 9 quş
"Özüm daha heç nəyə, heç kimə güvənmirəm"
- Tanınmış teleaparıcıdan İNANILMAZ cavablar
​“SOCAR PETROLEUM”-dan bilinənlər və bilinməyənlər
– FOTOLAR
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR
“Jurnalist sorğusuna diqqətlə yanaşmaq, operativ reaksiya vermək lazımdır”
- Qulu Xəlilovla MÜSAHİBƏ / Fotolar
"Üstündən 5 il keçir və həyatımın ən böyük zərbəsi elə odur"
- Azərbaycanlı müğənnidən FLAŞ açıqlamalar / MÜSAHİBƏ
“Çox çətin uşaqlığım olub”
– Niyaz Niftiyevlə müsahibə / FOTOLAR
“Dünya ədəbiyyatı böyük bir dənizdir, nə götürsən, qənimətdir”
– Səlim Babullaoğlu ilə müsahibə / FOTOLAR
​Mədə kiçiltmə əməliyyatı xərçəngə səbəb olur? –
Ümumi cərrahla MÜSAHİBƏ / FOTOLAR

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Qarabağ" - "Qalatasaray" oyunu saat neçədə, hansı telekanalda?

26 Mart 2023 19:26

Cahit Bağcı "Qalatasaray"ın "Qarabağ"la oyununu stadionda izləyəcək -

26 Mart 2023 19:24

“Qarabağ” - “Qalatasaray” oyunu üçün start heyətlər açıqlandı

26 Mart 2023 19:20

Azərbaycan XİN-dən Fransa hökumətinə çağırış

26 Mart 2023 19:14

Azərbaycanda toy karvanı qəzaya düşdü:

26 Mart 2023 19:06

“Qalatasaray”ın prezidenti Şəhidlər xiyabanında -

26 Mart 2023 19:01

"Qızımın gələcəyi üçün onu bağışlamışam"

26 Mart 2023 18:15

Yoluxanların sayı açıqlandı

26 Mart 2023 17:40

İkardi Bakıdan paylaşım etdi -

26 Mart 2023 17:18

Sabaha olan hava proqnozu açıqlandı

26 Mart 2023 16:13