Milli Məclisin İran parlamentinə cavab Bəyanatını hazırlamaq üçün komissiya yaradılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bəyanat mətnin hazırlanması üçün komissiyaya Fəzail İbrahimli başçılıq edəcək.

Komissiyaya Zahid Oruc, Rafael Hüseynov, Cavanşir Paşazadə, Afət Həsənova və Kamran Bayramov daxildir.

