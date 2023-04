"Qarabağ"dan mövsümdə ilk məğlubiyyətini aldı

Bu gün Misli Premyer Liqasında 30-cu tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sonuncu oyun günündə iki görüş keçirilib.

"Şamaxı" öz meydanında "Sumqayıt"la qarşılaşıb. Oyunda qapılara qol vurulmayıb.

Turun mərkəzi oyununda isə lider "Qarabağ" 2-ci yerdəki "Sabah"ın qonağı olub. Matç meydan sahiblərinin qələbəsi ilə başa çatıb - 2:1. "Sabah"ın heyətində Coy Lens Mikels 4 dəqiqəyə dubl edib. Bu, "Qarabağ"ın mövsümdə ilk məğlubiyyətidir. Həm də bu, "Sabah"ın tarixində "Qarabağ" üzərində ilk qələbəsidir.

Mövsümün sonuna 6 tur qalmış "Sabah" "Qarabağ"la xal fərqini 9-a endirib. Hazırda Ağdam təmsilçisi 77 xalla 1-ci, "Sabah" isə 68 xalla 2-cidir.

16 aprel (bazar)

19:00. "Sabah" - "Qarabağ" - 2:1

Qollar: Coy Lens Mikels, 72 (1:0), 76 (2:0), Riçard Almeyda, 86-pen. (2:1)

Hakimlər: Tural Qurbanov, Vüsal Məmmədov, Rəhman İmami, Rauf Allahverdiyev

"Bank Respublika Arena".

16:00. "Şamaxı" - "Sumqayıt" - 0:0

Hakimlər: Fərid Hacıyev, Müslüm Əliyev, Kamran Bayramov, Nicat İsmayıllı

Şamaxı şəhər stadionu

14 aprel (cümə)

"Neftçi" - "Qəbələ" - 1:2

"Zirə" - "Səbail" - 3:1

15 aprel (şənbə)

"Kəpəz" - "Turan Tovuz" - 1:0

