Xəbər verdiyimiz kimi, Bakı bulvarında dənizdən meyit tapılıb.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən bildirir ki, Bakıda Dənizkənarı Milli Park ərazisində, dənizdən tapılan meyitin kimliyi məlum olub.

Meyit bir neçə gün əvvəl itkin düşmüş 2003-cü il təvəllüdlü Fərid Məmmədova məxsus olduğu müəyyən edilib.

Qeyd edək ki, 22 yaşlı Fərid Məmmədov bu ilin aprelin 1-də işdən çıxıb, lakin evinə gəlməyib.

O, itkin düşmüş kimi axtarılırdı.

