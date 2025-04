Gürcüstan Prezidenti Mixail Kavelaşvili Ermənistana rəsmi səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, onun İrəvana səfəri aprelin 28-29-da baş tutacaq.

