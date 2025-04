Bakıda aptekdə ölüm hadisəsi baş verib.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadla xəbər verir ki, hadisə Nizami rayonu, Qara Qarayev prospektində yerləşən aptekdə baş verib.

Bakı şəhər sakini 1961-ci il təvəllüdlü Zenfira Məmmədova aptekə daxil olub və az sonra vəfat edib. Onun ürək çatışmazlığından öldüyü bildirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

