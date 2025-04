Zelenski Krımı Rusiya ərazisi kimi tanımağa razıdır - Tramp

“Zelenski Krımı Rusiyanın ərazisi kimi tanımağa razılıq verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski sülh sazişinin bir hissəsi kimi Krımı Rusiyaya verməyə razıdır. Rusiyanı Ukraynaya hücumları dayandırmağa çağıran Trampın sözlərinə görə, Krımın Rusiya tərəfindən işğal edilməsinə görə, ondan əvvəlki prezidentlər səssiz qalıb. Tramp, “ABŞ-nin keçmiş prezidentləri Co Bayden və Barak Obama Rusiyanın Krımı silahdan istifadə etmədən almasına icazə verdilər. Ona görə mənimlə Krım haqqında danışma. Obama və Baydenlə Krım haqqında danışın. Və unutmayın ki, bu, Baydenin müharibəsidir. Bu, Trampın müharibəsi deyil. Mən problemi həll etməyə gəlmişəm” - deyə bildirib.

Donald Tramp Rusiya Prezidenti Vladimir Putini Ukraynada müharibəni dayandırmağa və sülh sazişi imzalamağa çağırıb.

