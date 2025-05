Maştağada itkin düşən qızlar təhsilə cəlb olunacaqlar

“Maştağada itkin düşüb, sonra bizim sığınacağa yerləşdirilən iki qızın təhsilə cəlb olunması ilə bağlı tədbir görülür”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Teleqraf-a açıqlamasında "Azərbaycan Uşaqları" İctimai Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə deyib.

O bildirib ki, hər iki yeniyetmə reabilitasiyaya uyğunlaşır: “Hər şey qaydasındadır, hazırda qızlarla bağlı tibbi müayinə, psixoloji konsultasiya aparılır, reabilitasiya davam etdirilir. Onların ailələri ilə görüşü də təşkil olunur. Həmçinin qızların təhsil ala bilməsi istiqamətində ciddi iş aparırıq".

K. Ağazadənin sözlərinə görə, qızların gələcək planları yalnız təhsillə bağlıdır: "Qızlar sığınacaqda qalmaq, burada təhsillərini davam etdirmək, bir müddətdən sonra evə qayıtmağı düşünürlər. İndi onların fikirləri təhsil almağa hədəflənib. Qızların ikisi də doqquzuncu sinfə qədər oxuyublar. Müəyyən məsələlərə görə təhsilləri yarımçıq qalıb. Onlar ya peşə məktəbində ya da kollecdə təhsil ala bilərlər. Biz də bu istiqamətdə işimizi davam etdiririk".

Xatırladaq ki, aprelin 16-da saat 20:00 radələrində 2008-ci il təvəllüdlü Aygün Bəhram qızı Hüseynova və 2007-ci il təvəllüdlü Reyhan Elşən qızı Hüseynova evdən heç kimə xəbər vermədən çıxıb gediblər və geri qayıtmayıblar. Dayı-bibiqızı olan yeniyetmələr aprelin 26-da Maştağada taksi sürücüsünün evindən tapılıblar.

Yetkinlik yaşına çatmayan qızları evində gizlədən, axtarışı aparılmasını bilə-bilə polisi məlumatlandırmayan taksi sürücüsü Sabunçu Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb edilib.

Ona İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510 (xırda xuliqanlıq) və 535.1-ci (polis işçisi və ya hərbi qulluqçu ictimai qaydanın mühafizə vəzifələrini icra edərkən, onların qanuni tələblərinə qəsdən tabe olmama) maddələri ilə ittiham elan edilib.

Polisə müqavimət ittihamı ilə Ramiz Umudovun barəsində olan iş Sabunçu Rayon Məhkəməsinə göndərilib.

Hakim Teymur Həsənovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan edilib. Qərara görə, o, 10 gün müddətinə həbs edilib.

