İrəvanda Ermənistan və Rusiya xarici işlər nazirlərinin görüşü başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat dərc edib.

Bildirilir ki, Ararat Mirzoyan və Sergey Lavrovun əvvəlcə təkbətək görüşü olacaq, daha sonra görüş geniş tərkibdə davam etdiriləcək.

