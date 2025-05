"3+3 formatında növbəti görüşlər Bakıda baş tuta bilər" - Lavrov

3+3 formatında növbəti görüşlər İrəvan və Bakıda baş tuta bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İrəvanda keçirdiyi mətbuat konfransında Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Sergey Lavrov deyib.

Rusiyalı nazir razılaşmanın bağlanması, kommunikasiyaların açılması, sərhədin demarkasiyası və delimitasiyası vasitəsilə tam sülhə nail olmaq yolunda Moskvanın İrəvan və Bakıya dəstəyini təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə, proseslər 2020-22-ci illərdə ən yüksək səviyyədə üçtərəfli sazişlər toplusuna əsaslanmalıdır.

