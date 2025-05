Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto mayın 27-də Ermənistana işgüzar səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

Məlumata görə, Siyarto “İrəvan Dialoqu” forumu çərçivəsində panel müzakirəsində iştirak edəcək. Həmçinin Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanla görüş də planlaşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.