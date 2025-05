Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İrəvanla münasibətlərin tədricən normallaşdığını bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

"Biz Ermənistanla münasibətlərin tədricən normallaşması prosesindən keçirik. Sülhə nail olduqda görəcəyik ki, ölkələrimiz bundan yalnız fayda əldə edir", - Türkiyə Prezidenti vurğulayıb.

