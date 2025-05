Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin bağlanması Cənubi Qafqaz regionunda sabitlik və rifahı təmin edəcək.

Metbuat.a xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Senatının Beynəlxalq Münasibətlər Komitəsinin üzvü, senator Stiv Deyns Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşündə bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.