İran İslam Respublikası Ordusunun baş komandanı general-mayor Əmir Hatami bildirib ki, ölkənin Silahlı Qüvvələri tam hazırlıqlı vəziyyətdədir və İsrailə qəti zərbə endirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Mehr" agentliyi məlumat yayıb.

Vəzifəyə təyin olunduqdan sonra o, yayımladığı müraciətdə belə vəd verib.

