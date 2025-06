İran BMT Təhlükəsizlik Şurasının növbədənkənar sessiyasının çağırılmasını tələb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani bildirib.

O, məsələnin BMT Təhlükəsizlik Şurasının növbədənkənar sessiyasında müzakirəsini vacib sayıb.

