"Real" ulduz futbolçunu 100 milyona satmağa razılıq verdi

“Real Madrid” klubu Rodriqonun getməsinə razılıq verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçuya 80 milyon avroluq təkliflərin olduğu irəli sürülüb. Fabrizio Romanonun sözlərinə görə, “Real” daha çox məvacib tələb edir. İddia edilir ki, “Real” futbolçu üçün 100 milyon transfer haqqı tələb edir. Həmçinin, futbolçunun yüksək məvacib tələbi onu transfer etmək istəyən klublar üçün çətinlik təşkil edir. Rodriqo klubda qalmağa üstünlük versə, “Real” razılıq verə bilər. İddialara görə, Klian Mbappe və Vinisius kimi futbolçuların gerisində qalan Rodriqo klubdakı münasibətdən narazıdır.

Qeyd edək ki, 2019-cu ildə Braziliyanın "Santos" komandasından "Real Madrid"ə transfer olan Rodriqo İspaniya nəhəngində 269 matçda 68 qol və 51 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

