İyulun 29-da "Aeroflot"un Moskva-İrəvan və İrəvan-Moskva marşrutları üzrə bəzi reysləri ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat dərc edib. "Aeroflot" onlarla reyslərin ləğvinə səbəb olan kompüter sisteminin nasazlığı barədə məlumat yayıb.

