Paşinyan Putini Vaşinqton görüşü barədə məlumatlandırdı

Paşinyan Putini Vaşinqton görüşü barədə məlumatlandırdı
14:54 11 Avqust 2025
167 Dünya
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanla telefon danışığı olub.

Metbuat.az Kremlə istinadən xəbər verir ki, telefon danışığı Ermənistan tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutub.

Nikol Paşinyan avqustun 8-də Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşünün nəticələri barədə ətraflı məlumat verib.

Vladimir Putin İrəvan və Bakı arasında davamlı sülhün təmin olunmasına töhfə verən addımların vacibliyini qeyd edib.

Rusiya tərəfinin "2020-2022-ci illərdə ən yüksək səviyyəli üçtərəfli razılaşmalara – Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin hərtərəfli normallaşmasına, o cümlədən regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının blokdan çıxarılmasına kömək etməyə hazır olduğu" təsdiqlənib.

Vladimir Putin öz növbəsində, ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkoff ilə görüşünün əsas nəticələrindən və Alyaskada Donald Tramp ilə görüşə hazırlıqdan danışıb.

Ermənistanın Baş naziri Ukrayna böhranının sülh yolu ilə həllinə yönəlmiş addımları alqışlayıb.

Avrasiya İqtisadi İttifaqı çərçivəsində ticarət-investisiya əməkdaşlığının və qarşılıqlı fəaliyyətin daha da inkişaf etdirilməsinə vurğu edilib, ikitərəfli gündəliyin bəzi aktual məsələlərinə toxunulub.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Türkiyədə meşə yanğınları tüğyan edir

Türkiyədə meşə yanğınları tüğyan edir

11 Avqust 2025 16:37
Ermənistanda hərbçi öldü

Ermənistanda hərbçi öldü

11 Avqust 2025 16:21
Türkiyənin bu bölgələrində güclü zəlzələ gözlənilir

Türkiyənin bu bölgələrində güclü zəlzələ gözlənilir

11 Avqust 2025 15:27
Rusiyadan 33 azərbaycanlı deportasiya edildi

Rusiyadan 33 azərbaycanlı deportasiya edildi

11 Avqust 2025 14:52
İran Ermənistana xəbərdarlıq etdi

İran Ermənistana xəbərdarlıq etdi

11 Avqust 2025 13:13
Ankarada da zəlzələ oldu

Ankarada da zəlzələ oldu

11 Avqust 2025 10:26
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Rusiya Azərbaycana qadağa qoysa, özü itirəcək -

11 Avqust 2025 16:58

Makron və Paşinyan arasında telefon danışığı oldu

11 Avqust 2025 16:55

Türkiyədə meşə yanğınları tüğyan edir

11 Avqust 2025 16:37

Azərbaycanda plastik əməliyyatların sayı kəskin artıb

11 Avqust 2025 16:34

Bu marketdə saxta araqlar satılırmış

11 Avqust 2025 16:28

Pasiyentlərə epikriz məlumatlarının verilməsi elektronlaşdırıldı

11 Avqust 2025 16:16

Aygül Abdullayevaya vəzifə verildi -

11 Avqust 2025 15:52

Qarabağda yanğın -

11 Avqust 2025 15:51

Saat 16:30-dək işıq olmayacaq -

11 Avqust 2025 15:48

Lisey və gimnaziyalara imtahanda bəzi şagirdlərin sualları əldə etməsi məsələsi araşdırılır

11 Avqust 2025 15:34