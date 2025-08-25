Ulduz futbolçu "Real"dan gedir - Arda detalı diqqət çəkdi

“Real Madrid”in futbolçusu Dani Seballos klubdan ayrılmaq istəyir.
Metbuat.az xəbər verir ki, “Real”da az oynamaq şansı əldə edən futbolçu intensiv forma geyinəyəci kluba transfer olmaq istəyir. Diario AS-ın məlumatına görə, Çempionlar Liqasında oynayan bir neçə klub futbolçu üçün təklif göndərib. İddialara görə, futbolçunun prioriteti “Real Betis”ə qayıtmaqdır. Səudiyyə Ərəbistanı klubları Dani Seballosun xidmətində maraqlı olsa da, futbolçu “Real Madrid”dən ayrılacağı təqdirdə Avropada qalmaq istəyir. Futbolçunun transfer dəyəri 20 milyon avrodur.
Qeyd edək ki, “Real”ın yarımmüdafiəçiləri arasında Aurelien Tşouameni, Federiko Valverde, Arda Güler, həmçinin zədəli Jude Bellinghem və Eduardo Camavinga yer alır. Məşqçi Xabi Alonso digər futbolçuları Dani Seballosdan üstün hesab edir və əsas heyətdə onlara üstünlük verib.