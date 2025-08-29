Prezidentin “Əl-Ərəbiyyə”yə müsahibəsində önə çıxan mesajlar - TƏHLİL

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev beynəlxalq media üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Ərəbiyyə” telekanalına geniş müsahibə verib. Müsahibə zamanı Cənubi Qafqazda yaranmış yeni reallıqlar, sülh prosesi və Azərbaycanın gələcək inkişaf perspektivləri haqqında dəyərli fikirlər səsləndirilib.
Politoloq Züriyə Qarayeva Metbuat.az-a açıqlamasında Prezident İlham Əliyevin müsahibəsini şərh edərək dövlət başçısının Azərbaycanın regional siyasətində bir sıra mühüm mesajları önə çıxardığını vurğulayıb:
“Dövlət başçısı Azərbaycanın müstəqil siyasət yürütməsini, hərbi və siyasi baxımdan xarici qüvvələrdən asılı olmadan öz təhlükəsizliyini təmin etdiyini vurğuladı. O, Rusiyanın Ermənistandakı mövcudluğunu xatırladaraq Azərbaycanın ərazisində bir nəfər də olsun xarici hərbi qüvvənin olmadığını xüsusi qeyd etdi. Bu, Bakının bölgədə balanslı, amma eyni zamanda suverenliyə söykənən siyasət apardığını göstərir”.
İlham Əliyevin son müsahibəsində Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı planlar siyasi ekspertlər tərəfindən geniş şəkildə müzakirə olunur. Politoloq bu layihənin Azərbaycan və region üçün strateji əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirib:
“Prezidentin diqqət çəkdiyi əsas məqamlardan biri Naxçıvanla birləşdiriləcək dəmir yolu və magistral yolların tikintisidir. Bu layihə təkcə Azərbaycanın daxili inteqrasiyasını gücləndirmir, həm də bütövlükdə regionun iqtisadi xəritəsini dəyişdirə biləcək strateji addımdır. Yeni nəqliyyat dəhlizləri vasitəsilə Azərbaycan öz tranzit imkanlarını genişləndirəcək, Türkiyə ilə əlaqələrini daha da gücləndirəcək, eləcə də Şərqdən Qərbə daşımaların sürəti və təhlükəsizliyi artacaq. Bu, həm yerli, həm də regional bazarların canlanmasına, investisiyaların cəlb olunmasına şərait yaradır”.
Politoloq Ermənistanın Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı mövqeyini şərh edərək qeyd edib ki, Ermənistanın bu prosesdəki mövqeyi ziddiyyətlidir:
“Bir tərəfdən, İrəvan regionda açılacaq yeni kommunikasiyalardan iqtisadi fayda əldə edə bilər. Digər tərəfdən, daxili siyasi mübarizə və milli kimlik məsələləri hökuməti konstruktiv addımlar atmaqdan çəkindirir. Ermənistanın əməkdaşlıqdan imtina etməsi onun iqtisadi təcridini daha da dərinləşdirə bilər. Bu səbəbdən, Azərbaycan bu layihələri ilk növbədə öz imkanları hesabına reallaşdıraraq həm suverenliyini möhkəmləndirir, həm də regionun gələcək inkişaf trayektoriyasına yön verən əsas aktora çevrilir”.
Milli Məclisin deputatı, Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Günay Ağamalı düşünür ki, Azərbaycanın sülhə və regional inkişafa sadiqdir.
Deputatın fikrincə, qalib ölkə kimi Azərbaycanın Ermənistana sülh təklif etməsi, regionda sabitliyə verdiyi önəmin göstəricisidir. O, Prezidentin Naxçıvanla birləşdiriləcək yeni nəqliyyat layihələrinə diqqət yetirməsinin strateji əhəmiyyətini qeyd edib:
"Prezidentin diqqətə çatdırdığı ən mühüm məqamlardan biri Naxçıvana birləşdiriləcək dəmir yolu və magistral yolların tikintisi ilə bağlı idi. Bu layihələr yalnız Azərbaycanın daxili iqtisadi inteqrasiyasına deyil, bütövlükdə regionun inkişafına güclü təkan verəcək. Çünki həmin yol və kommunikasiya xətləri həm Şərq-Qərb, həm də Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin tamamlayıcı hissəsinə çevriləcək. Nəticədə yeni ticarət imkanları açılacaq, yükdaşımaların həcmi artacaq, Azərbaycan daha da mühüm tranzit mərkəzə çevriləcək. Bu, təkcə ölkəmiz üçün deyil, həm də qonşu dövlətlər, o cümlədən Ermənistan üçün iqtisadi perspektivlər deməkdir".
Deputat əlavə edib ki, Ermənistan bu prosesdə ziddiyyətli mövqe sərgiləsə də, regional layihələrdən kənarda qalmaq onun öz iqtisadiyyatı üçün ciddi itkilərə səbəb ola bilər:
"Əgər İrəvan real sülhə, iqtisadi əməkdaşlığa açıq olarsa, bu ölkə dayanıqlı iqtisadi inkişafını təmin etmək imkanı əldə edər. Lakin, ən pis ssenaridə destruktiv mövqe cəhdləri olarsa Ermənistan özünü regional layihələrdən kənarda qoyacaq və yeni reallıqlardan yararlana bilməyəcək. Azərbaycan isə hər bir halda öz milli maraqlarını təmin edəcək, yeni nəqliyyat və enerji xətləri vasitəsilə həm Naxçıvanı, həm də bütövlükdə regionu inkişaf etdirəcək. Cənab Prezidentin müsahibəsində verdiyi mesaj da məhz bundan ibarət idi: Azərbaycan bölgədə sabitliyin və inkişafın aparıcı qüvvəsidir və bundan sonra da bu siyasəti davam etdirəcək".
Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az
Məqalə Medianın İnkişafı Agentliyinin (MEDİA) maliyyə dəstəyi ilə "İşğaldan azad olunmuş ərazilərə “Böyük Qayıdış” mövzusu üzrə dərc olunub.