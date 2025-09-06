Azərbaycanda qeyri-rəsmi nikahdan doğulan uşaqların sayı BİLİNDİ

Azərbaycanda qeyri-rəsmi nikahdan doğulan uşaqların sayı
16:31 6 Sentyabr 2025
158 Ölkə
Mətbuat
A- A+

2024-cü ildə rəsmi qeydə alınmamış nikahda olan qadınlar tərəfindən doğulan uşaqların ümumi sayı məlum olub.

Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, 2024-cü ildə Azərbaycanda 13 min 228 uşaq nikahdankənar dünayaya gəlib.

Onlardan 5158-i şəhər yerində, 8070-i kənd yerində doğulub.

Son illər nikahdankənar doğulan uşaqların sayında azalma baş verib. Belə ki, 2023-cü ildə 15 min 622, 2022-ci ildə isə 18 min 814, 2021-ci ildə 15 min 566, 2020-ci ildə isə 17 min 714 belə uşaq doğulub.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Sabah ilin son Ay tutulması olacaq

Sabah ilin son Ay tutulması olacaq

06 Sentyabr 2025 15:13
Reklam şirkətindən oğurluq edən qardaşlar tutuldu

Reklam şirkətindən oğurluq edən qardaşlar tutuldu

06 Sentyabr 2025 14:56
Beyləqanda insident olub -

Beyləqanda insident olub - 2 nəfər xəsarət alıb

06 Sentyabr 2025 14:19
Armani ilə vida mərasimi keçirilir

Armani ilə vida mərasimi keçirilir

06 Sentyabr 2025 14:11
Pilləkəndən yıxılan 90 yaşlı qadın öldü

Pilləkəndən yıxılan 90 yaşlı qadın öldü

06 Sentyabr 2025 13:30
Azərbaycanda süd və süd məhsullarının istifadəsi artdı

Azərbaycanda süd və süd məhsullarının istifadəsi artdı

06 Sentyabr 2025 13:19
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Ver yeyim, ört yatım" prinsipi ilə yaşayan bürclər

06 Sentyabr 2025 17:16

Azərbaycanda insanlar internetdən hansı məqsədlə istifadə edir?

06 Sentyabr 2025 17:10

Azərbaycanda qeyri-rəsmi nikahdan doğulan uşaqların sayı

06 Sentyabr 2025 16:31

Əhməd İsmayılov Çində forumda iştirak edib

06 Sentyabr 2025 16:21

“Santuş pulunu son qəpiyinə kimi almadan getməyəcək” -

06 Sentyabr 2025 16:05

Talibanın qadağasına görə xilasedicilər yalnız kişilərə kömək edib -

06 Sentyabr 2025 15:57

"Filenin sultanları" ilk dəfə dünya çempionatının finalında

06 Sentyabr 2025 15:43

Sabah ilin son Ay tutulması olacaq

06 Sentyabr 2025 15:13

Reklam şirkətindən oğurluq edən qardaşlar tutuldu

06 Sentyabr 2025 14:56

Millimiz Farer adalarına qarşı

06 Sentyabr 2025 14:33