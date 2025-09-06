Azərbaycanda qeyri-rəsmi nikahdan doğulan uşaqların sayı BİLİNDİ

2024-cü ildə rəsmi qeydə alınmamış nikahda olan qadınlar tərəfindən doğulan uşaqların ümumi sayı məlum olub.
Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, 2024-cü ildə Azərbaycanda 13 min 228 uşaq nikahdankənar dünayaya gəlib.
Onlardan 5158-i şəhər yerində, 8070-i kənd yerində doğulub.
Son illər nikahdankənar doğulan uşaqların sayında azalma baş verib. Belə ki, 2023-cü ildə 15 min 622, 2022-ci ildə isə 18 min 814, 2021-ci ildə 15 min 566, 2020-ci ildə isə 17 min 714 belə uşaq doğulub.