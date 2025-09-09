Azərbaycan - Ukrayna oyununun ilk hissəsi qolsuz yekunlaşdı - DÇ-2026

Azərbaycan - Ukrayna oyununun ilk hissəsi qolsuz yekunlaşdı -
20:49 9 Sentyabr 2025
71 İdman
Anar Türkeş
A- A+

DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin D qrupunun Azərbaycan - Ukrayna oyununda ilk hissə başa çatıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionuda keçirilən matçda birinci yarıda qapılara qol vurulmayıb.

Matçı yunanıstanlı baş hakim Vassilis Fotias idarə edir.

***

20:00

DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin D qrupunun Azərbaycan - Ukrayna matçına start verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, qarşılaşma Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionuda keçirilir.

Matçı yunanıstanlı baş hakim Vassilis Fotias idarə edir.

