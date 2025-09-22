Azərbaycan Kuboku 2025/2026 oyun təqvimi açıqlanıb

Azərbaycan Kuboku 2025/2026 oyun təqvimi açıqlanıb
18:20 22 Sentyabr 2025
181 İdman
Ülkər Cəlilzadə
Azərbaycan Kubokunun 2025/2026 mövsümünün tam təqvimi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, təsnifat mərhələsinn oyunları 9-10 oktyabrda baş tutacaq.

Azərbaycan Kuboku

I təsnifat mərhələsi

2025-ci il

9-10 oktyabr

1. "Göygöl" – "Şəmkir"
2. "Sheki City" – "Araz Saatlı"
3. "Qaradağ Lökbatan" – "Ağdaş"
4. "Dinamo" – "Kür-Araz"
5. "Ağstafa Gəncləri" – "Şirvan"
6. "Quba" – "Xankəndi"
2-ci təsnifat mərhələsi

28-29 oktyabr

7. "Səbail" – "Şamaxı"
8. 1-ci cütün qalibi – "Baku Sportinq"
9. "Karvan-Yevlax" – 2-ci cütün qalibi
10. 3-cü cütün qalibi – "İmişli"
11. "Qəbələ" – "Mingəçevir"
12. "Cəbrayıl" – "Şəfa"
13. "Şimal" – "Şahdağ Qusar"
14. 4-cü cütün qalibi – "Turan Tovuz"
15. "Kəpəz" – 5-ci cütün qalibi
16. 6-cı cütün qalibi – "Difai"
17. "Zaqatala" – "Sumqayıt"
18. "Neftçi" - MOİK

1/8 final

2-3 dekabr

19. 7-ci cütün qalibi – 8-ci cütün qalibi
20. "Qarabağ" – 9-cu cütün qalibi
21. 10-cu cütün qalibi – "Sabah"
22. 11-ci cütün qalibi – 12-ci cütün qalibi
23. 13-cü cütün qalibi – 14-cü cütün qalibi
24. "Araz-Naxçıvan" – 15-ci cütün qalibi
25. 16-cı cütün qalibi – 17-ci cütün qalibi
26. "Zirə" – 18-ci cütün qalibi

2026-cı il

1/4 final, ilk oyunlar

3-4 fevral

27. 19-cu cütün qalibi - 20-ci cütün qalibi
28. 21-ci cütün qalibi - 22-ci cütün qalibi
29. 23-cü cütün qalibi - 24-cü cütün qalibi
30. 25-ci cütün qalibi - 26-cı cütün qalibi
1/4 final, cavab oyunları

3-4 mart

31. 20-ci cütün qalibi - 19-cu cütün qalibi
32. 22-ci cütün qalibi - 21-ci cütün qalibi
33. 24-cü cütün qalibi - 23-cü cütün qalibi
34. 26-cı cütün qalibi - 25-ci cütün qalibi

1/2 final, ilk oyunlar

2 aprel

35. 27/31-ci cütün qalibi – 28/32-ci cütün qalibi
36. 29/33-cü cütün qalibi – 30/34-cü cütün qalibi

1/2 final, cavab oyunları

22 aprel

37. 28/32-ci cütün qalibi - 27/31-ci cütün qalibi
38. 30/34-cü cütün qalibi - 29/33-cü cütün qalibi

Final

13 may

39. 35/37-ci cütün qalibi – 36/38-ci cütün qalibi

