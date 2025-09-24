Bakıda bu istiqamətlərdə tıxac var - SİYAHI

Bakıda bu istiqamətlərdə tıxac var -
08:33 24 Sentyabr 2025
165 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hazırda yollardakı vəziyyət:

1. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

2. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

3. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində;

4. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

5. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

6. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

7. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

8. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

9. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

10. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

11. Mirzə Qədim İrəvani küçəsi, Koroğlu Rəhimov küçəsi istiqamətində;

12. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

13. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Mirzə Qədim İrəvani küçəsindən Ak. Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində;

14. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

15. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində;

16. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu gün 12:00-da qaz kəsiləcək -

Bu gün 12:00-da qaz kəsiləcək -Bu ərazilərdə

24 Sentyabr 2025 10:33
Bakıda orta əməkhaqqı artıb -

Bakıda orta əməkhaqqı artıb - MƏBLƏĞ

24 Sentyabr 2025 10:28
Azərbaycanın tanınmış şahmat hakimi vəfat edib

Azərbaycanın tanınmış şahmat hakimi vəfat edib

24 Sentyabr 2025 10:06
Bakıda keçirilən Beynəlxalq Statistika Forumunda 19 ölkə təmsil olunur

Bakıda keçirilən Beynəlxalq Statistika Forumunda 19 ölkə təmsil olunur

24 Sentyabr 2025 10:02
Saat 11:00-da işıq kəsiləcək -

Saat 11:00-da işıq kəsiləcək - Bu ərazilərdə

24 Sentyabr 2025 09:24
Saat 10:00-da qaz kəsiləcək -

Saat 10:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

24 Sentyabr 2025 08:57
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Xətai rayonunda qəza olub, ölən var -

24 Sentyabr 2025 10:47

Bu gün 12:00-da qaz kəsiləcək -

24 Sentyabr 2025 10:33

Ölkə rəhbərliyi Statistika Komitəsinin fəaliyyətindən razıdır -

24 Sentyabr 2025 10:29

Prezident III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət edib

24 Sentyabr 2025 10:21

Mehriban Əliyeva Prezidentlə Trampın dialoqunu paylaşdı -

24 Sentyabr 2025 10:10

Azərbaycanın tanınmış şahmat hakimi vəfat edib

24 Sentyabr 2025 10:06

Bakıda keçirilən Beynəlxalq Statistika Forumunda 19 ölkə təmsil olunur

24 Sentyabr 2025 10:02

Bakının mərkəzindəki yanğın məhdudlaşdırıldı -

24 Sentyabr 2025 09:46

Müəllimlər olan avtobus qəzayda düşdü -

24 Sentyabr 2025 09:23

Daşkənd BMT Təhlükəsizlik Şurasının genişləndirilməsini dəstəkləyir

24 Sentyabr 2025 08:25