Bəzi bürclər digərləri ilə müqayisədə daha şanslı hesab olunur. Onlar fürsətləri daha asan görür və çətin vəziyyətlərdən belə uğurla çıxa bilirlər.
Metbuat.az ən şanslı 3 bürcü təqdim edir:
Siyahının ilk pilləsində Oxatan bürcü qərarlaşıb. O, şansına inanması və problemləri çox da dərinə atmaması ilə seçilir. Bu səbəbdən fürsətlər sanki daim onun qarşısına çıxır.
İkinci yerdə Qoç bürcü var. Qoç şansı gözləməkdənsə, özü fürsət yaradır. Sürətli qərar verməsi və hərəkətə keçməkdən çəkinməməsi onun əsas üstünlüklərindəndir.
Üçüncü sırada isə Şir bürcü yer alır. Özünəinamı ilə seçilən Şir qarşısına çıxan imkanları dəyərləndirməyi bacarır. Onun özünəinamı doğru qapıların açılmasına kömək edir.