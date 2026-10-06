UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində Türkiyə millisi səfərdə İtaliyaya 1:3 hesabı ilə məğlub olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmada İtaliyanın qollarına 26-cı dəqiqədə Canluka Skamakka, 65-ci dəqiqədə Rikkardo Kalafyori və 87-ci dəqiqədə Pio Esposito imza atıb. Türkiyə millisində isə 61-ci dəqiqədə Aral Şimşir fərqlənib. Aral Şimşir milli komandanın heyətində ilk qolunu vurub.
Qeyd edək ki, bu nəticə ilə Türkiyə millisi 1988-ci ildən sonra ilk dəfə ardıcıl dörd oyunda məğlubiyyət yaşayıb.