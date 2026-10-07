ABŞ-nin "German Marşal Fondunun" Azərbaycan üzrə məsləhətçisi, QHT işi ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan Mehriban Rəhimliyə 4 il sınaq müddəti olmaqla 7 il 6 ay müddətə şərti cəza verilib.
Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə hökm Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Namiq Kərimovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunub.
Prosesdə həmçinin dövlət ittihamçısı da çıxış edib. O, M.Rəhimliyə 5 il sınaq müddəti olmaqla 9 il şərti cəza verilməsini istəyib.
Qeyd edək ki, Mehriban Rəhimli Baş Prokurorluqda "QHT işi" ilə bağlı başladılan cinayət işi çərçivəsində cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.
Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 193-1.3.2-ci (cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı leqallaşdırma, xeyli miqdarda), 308-ci (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə) və 313-cü (vəzifə saxtakarlığı) maddələri ilə ittiham irəli sürülüb.
M.Rəhimli barəsində istintaq müddətində polis nəzarətinə verilmə qətimkan tədbiri seçilib.