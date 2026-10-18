Sumqayıt şəhərində tikilinin damında təmir işləri aparan şəxs xəsarət alaraq köməksiz vəziyyətdə qalıb.
Metbyat.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, hadisə şəhərin 2-ci mikrorayon ərazisində baş verib. Bununla bağlı FHN-in “112” qaynar telefon xəttinə məlumat daxil olub.
Hadisə yerinə FHN-in Sumqayıt Regional Mərkəzinin xilasediciləri cəlb edilib.
Müəyyən olunub ki, 1985-ci il təvəllüdlü Məmmədov Məhəbbət İldırım oğlu tikilinin damında təmir işləri apararkən müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və köməksiz vəziyyətdə qalıb.
Xilasedicilər vətəndaşa yerində ilkin yardım göstərdikdən sonra onu xüsusi xilasetmə vasitələrinin köməyi ilə aşağı endirərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər.