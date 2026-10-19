Bakının bəzi ərazilərində oktyabrın 20-də qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azəriqaz” məlumat yayıb.
Məlumata görə, “Qaz İxrac” İdarəsi tərəfindən yeni çəkilmiş qaz kəmərinin mövcud yüksək təzyiqli magistral qaz kəmərinə birləşdirilməsi ilə əlaqədar oktyabrın 20-də saat 09:00-dan işlər yekunlaşanadək Yasamal və Nəsimi rayonlarının bir hissəsində, Səbail rayonunun Badamdar qəsəbəsində, Binəqədi rayonunun 9-cu və 6-cı mikrorayonlarında, Vorovski və Xutor yaşayış massivlərində, Sulutəpə və Xocəsən qəsəbələrində, həmçinin Biləcəri qəsəbəsinin bir hissəsində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.