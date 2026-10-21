Oktyabrın 24-də Fransanın paytaxtı Parisdə cüdo üzrə klublararası Çempionlar Liqası (Avropa Klublar Çempionatı) keçiriləcək.
Metbuat.az xəbər verir ki, nüfuzlu yarışda ilk dəfə iştirak edəcək Azərbaycanı “Judo Club 2012” klubu təmsil edəcək.
Klubun cüdo bölməsi üzrə baş məşqçisi İmran İmanovun rəhbərliyi altında Parisə yollanacaq komandamızın heyətində Ülviyyə Babayeva (-57 kq), Aytac Qardaşxanlı (-70 kq),Diana Semçenko (+70 kq), İbrahim Əliyev (-73 kq), Elcan Hacıyev (-90 kq), Sübhan Axundov və Əsəd Əsgərov (hər ikisi +90 kq) yer alıb.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində Azərbaycan Cüdo Federasiyasının üzvü, Cüdo Veteranları Assosiasiyasının prezidenti, “Judo Club 2012” İctimai Birliyinin sədri və klubun təsisçisi, veteran cüdoçular arasında dünya və Avropa çempionatlarının dəfələrlə qalibi və mükafatçısı Azər Əsgərov, həmçinin klubun məşqçiləri Zaur Bağırov və Eldar Kasumov da Parisə yollanacaq.
Qeyd edək ki, Avropanın 11 ən güclü klubunun iştirak edəcəyi qitə turnirində Azərbaycan təmsilçisi tarixdə ilk dəfə mübarizə aparacaq. Avropa Cüdo İttifaqının himayəsi altında keçirilən Avropa Çempionlar Liqasının ötən mövsümkü qalibi Fransanın PSJ klubu olub.