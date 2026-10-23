Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur.