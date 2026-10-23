ABŞ Prezidenti Donald Tramp basketbolçu Lebron Ceymsi milli himn zamanı davranışına görə tənqid edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp NBA ulduzunun Amerika xalqından üzr istəməli olduğunu bildirib. O, sosial şəbəkə hesabında paylaşım edərək Ceymsin himn səsləndirilərkən nümayiş etdirdiyi hərəkətləri ölkəyə hörmətsizlik kimi qiymətləndirib.
Qeyd edək ki, hadisə “Nyu-York Niks” və “Filadelfiya 76ers” komandaları arasında keçirilən qarşılaşmadan əvvəl baş verib. Himn səsləndirilərkən Ceymsin qolf zərbəsini təqlid edib və səbətə atışlar üzərində çalışırmış kimi hərəkətlər edib.