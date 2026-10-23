Bakının Yasamal rayonu, Balababa Məcidov küçəsində piyada səkisində metal konstruksiyadan istifadə edilməklə özbaşına artırma işlərinin aparılması ilə bağlı məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirilib.
Məlumata görə, qanunsuz müdaxilələr aradan qaldırılıb, piyada səkisinin zəbt edilməsinin qarşısı alınıb.
Bununla da ərazidə piyadaların təhlükəsiz hərəkəti yenidən təmin olunub.
BŞİH tərəfindən gələcəkdə də ərazidə monitorinqlər aparılacaq və bu kimi qanunsuz halların qarşısının alınması üçün müvafiq tədbirlər görüləcək.