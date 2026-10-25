"Tottenhem" İngiltərə Premyer Liqasının (İPL) səkkizinci turu çərçivəsində London derbisində "Çelsi"ni məğlub edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, "Stemford Bric"dəki görüş 2:0 hesabı ilə başa çatıb.
Turnirin cari mövsümündə "Tottenhem"in aktivində başqa qələbə yoxdur. Klub 9 xalla turnir cədvəlində 12-ci yeri tutur.
"Çelsi" İngiltərə çempionatında üçüncü məğlubiyyətini alıb. Komanda 13 xal toplayaraq 4-cü pillədə qərarlaşıb. Mövsümlərarası fasilədə "Çelsi"yə ispaniyalı Xabi Alonso rəhbərlik etməyə başlayıb.
Növbəti turda "Çelsi" oktyabrın 31-də "Mançester Yunayted"i qəbul edəcək. "Tottenhem" isə həmin gün evdə "Kristal Pelas"a qarşı oynayacaq.