Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Misli Premyer Liqasında 9-cu tura yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun mərkəzi qarşılaşması olan “Sabah” – “Qarabağ” oyunu da bu günə təsadüf edir.

18:00. “Sabah” – “Qarabağ”

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Emin Əliyev, Kamranbəy Rəhimov (VAR), Teymur Teymurov (AVAR)

Mərdəkan. “Dalğa Arena”.

Komandaların start heyətləri bəlli olub:

“Sabah”: 92. Stas Pokatilov (k) 10. Aleksey İsayev 20. Coy Lens Mikels 21. Velko Simiç 80. Akim Zedadka 3. Stiv Solvet 27. Timoteuş Puxaç 13. İvan Lepiniça 11. Kahim Parris 7. Umarali Raxmonaliyev 4. Eyden Makkarti

Ehtiyat oyunçular: 94. Rəvan Mirzəmmədov 17. Tellur Mütəllimov 5. Rəhman Daşdəmirov 6. Abdulax Xaybulaev 9. Xəyal Əliyev 37. Du Keyros 33. Junior Almeyda 99. Patrik Mbina 88. Rodriqo Fernandeş 34. Ksander Severina 18. Karlos Eduardo 8. Kristian Nvaçukvu

“Qarabağ”: 1. Şahruddin Məhəmmədəliyev 55. Bədavi Hüseynov (k) 8. Marko Yankoviç 20. Kadi Borqes 2. Mateus Silva 5. Bruno Lanqa 29. Renaldo Sefas 9. Zakaria Savo 21. Aleksey Kaşuk 4. Bense Varkonyi 33. Dieqo Rosa

Ehtiyat oyunçular: 12. Teymur Həsənov 13. Bəhlul Mustafazadə 22. Musa Qurbanlı 32. Hikmət Cəbrayılzadə 25. Cebrail Makreçkis 19. Taofik İsmail 7. Jali Muaddib 35. Pedro Bikalyo 11. Reda Xadra 88. Samuel Lobato 39. Jeremi Qnal