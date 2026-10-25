Bundesliqanın 7-ci turunda “Bavariya” klubu səfərdə “Frayburq” ilə qarşılaşıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, görüşdə Münxen təmsilçisi 2:1 hesabı ilə qalib gəlib. “Bavariya” ilk hissədə Dayo Upamekano (16) və Sergio Qnabrinin (42) qolları ilə üstün olun. Matçın 82-ci dəqiqəsində münxenlilərin müdafiəçisi Tom Bişop avtoqolla yadda qalıb - 2:1. Oyunda son nöqtəni qarşılaşmanın 90+5-ci dəqiqəsində Maykl Olise vurub - 3:1.
Günün digər oyununda “Hoffenhaym” öz meydanında “Bayer Leverkuzen”in qapısından üç cavabsız top keçirib.